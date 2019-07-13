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Матч-центр
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Младен Кашчелан
№18
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Черногория
Дата рождения
13 февр. 1983 (37) лет
Рост
173
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?
#Тамбов
13 июля 2019, 17:00
Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола
#Младен Кашчелан
07 мая 2019, 11:45