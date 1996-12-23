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Лента
Матч-центр
Моя команда
Карлос Мигел
№31
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 дек. 1996 (23) года
Рост
190
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
был в запасе