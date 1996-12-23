Карлос Мигел
№31
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 дек. 1996 (23) года
Рост
190
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
был в запасе