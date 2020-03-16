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Мигел Кардозу
№9
Полузащитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 июня 1994 (25) лет
Рост
176
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
был в запасе
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 85' - 90'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 85' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Зенит
3
Динамо
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 62'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 62'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 82' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
был в запасе
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 59' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 59' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Динамо
0
Зенит
2
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
0
Динамо
0
был в запасе
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
минуты: 79' - 90'
Динамо
2
Урал
0
минуты: 79' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
16'
41'
16'
41'
16'
41'
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
16'
минуты: 1' - 71'
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 1' - 71'