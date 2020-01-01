Месут Озил
№10
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 окт. 1988 (31) год
Рост
182
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
17
1
1
1
0