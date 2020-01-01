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Лента
Матч-центр
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Месут Озил
№10
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 окт. 1988 (31) год
Рост
182
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
17
1
1
1
0