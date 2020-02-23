Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бьяджо Меккарьелло
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 марта 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
90'
90'
90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Парма
2
Лечче
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 86'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 86'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
54'
54'
54'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90'