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Матч-центр
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Лоик Мбе Со
№36
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 июня 2001 (18) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Ницца
1
ПСЖ
4
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 59'
ПСЖ
0
Реймс
2
минуты: 1' - 59'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Лион
0
ПСЖ
1
был в запасе