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Матвей Сафонов
№39
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 февр. 1999 (21) год
Рост
191
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
россия. кубок
россия. фнл
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Краснодар
21
0
0
0