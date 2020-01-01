Матвей Сафонов
№39
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 февр. 1999 (21) год
Рост
191
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Краснодар
21
0
0
0