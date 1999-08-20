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Лента
Матч-центр
Моя команда
Матейс де Лигт
№4
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 авг. 1999 (20) лет
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
18
2
0
4
0