Матейс де Лигт
№4
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 авг. 1999 (20) лет
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
18
2
0
4
0