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Лента
Матч-центр
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Матс Хуммельс
№5
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 дек. 1988 (31) год
Рост
192
Вес
92
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Боруссия
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