Откуда взялся миф, что Роналду – гей. Разбираем всю историю (и заодно хороним ее)

Первую половину карьеры Роналду называли гомосексуалистом из-за образа и поведения. Стереотипно он известный нарцисс – дотошно следит за внешностью, иногда наносит макияж, бреет ноги, последним выходит из раздевалки, возясь у зеркала. Еще молодой Роналду ярко одевался (например, короткие розовые шорты). И всегда был эмоциональным – сколько раз он плакал.

Короче, типичный «немужик» и «пидор» для консервативных и патриархально-маскулинных людей.

До 2013-го были только догадки. Потом – серия вбросов, что Роналду действительно гей

1. В мае 2013-го Роналду сходил на концерт Рианны, а после пообщался и сфоткался с ней. Через пару месяцев Рианна прокомментировала фотографию: «У меня много друзей геев, и я всегда их поддерживаю». До сих пор непонятно, было ли это шуткой – оба никак не прокомментировали.