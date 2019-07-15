К победе в Лиге наций Россию привел финн. Он помешан на психологии, говорит на русском и не любит шипящие буквы
В целом, Лига наций – не самый важный турнир сборных, чемпионаты мира и Европы вместе с Олимпиадой котируются выше. Но для сборной России победа имеет особую ценность, и дело не только в трофее, который приятно выиграть. На наших глазах появляется новая российская команда, для которой за год до Олимпиады было безумно важно завоевать титул.
Коротко о турнире:
- Лига наций появилась в 2018 году взамен Мировой лиге. Турнир также выиграла сборная России.
- В нынешнем розыгрыше наши проигрывали Франции, Ирану и Бразилии, но одержали 13 побед, при этом сыграли дважды с США (одна победа, одно поражение), в полуфинале одолели Польшу.
- В финале – 3:1 над США, хозяевами турнира. Сначала команды выиграли по сету, затем Россия взяла два и стала чемпионом.
Особенной эту победу делает присутствие финского тренера Туомаса Саммелвуо, для которого Россия уже давно перестала быть чужой страной.
- Он играл здесь за калининградское «Динамо-Янтарь», а также новосибирский «Локомотив»;
- Когда стал тренером, то параллельно с работой в сборной Финляндии тренировал кемеровский «Кузбасс»;
- Более того, с «Кузбассом» он стал чемпионом России, сумев спихнуть с трона мощный казанский «Зенит», который до этого из десяти последних чемпионатов выиграл девять.
Победа с «Кузбассом» стала сенсацией, а к тому времени Саммелвуо уже возглавил сборную России (снова совмещение). 43-летний финн не боится экспериментировать, активно подключает молодых игроков и огромное значение уделяет настрою, отношениям, микроклимату в команде.
«Учиться каждый день, работать на сто процентов и помогать другим становиться лучше. Если полностью отдаваться работе и помогать своим товарищам по команде, это неизбежно приведет к чему-то хорошему. Плюс я убежден, что важнейшее значение имеет командный дух», – вот что важно для тренера.
Саммелвуо уважительно относится к России и может разговаривать с волейболистами на одном языке: «Когда я уезжал играть за границу, сказал отцу, что обязательно буду учить язык каждой страны, в которой окажусь. Для меня знание языка – уважение к стране, которая дает мне интересную и любимую работу».
После подписания контракта с калининградской командой Саммелвуо тут же купил учебники по русскому языку. «Самое сложное – шипящие: все эти -ши, -щи, -сы, -чши. Какой-то кошмар! Я не могу понять разницу между «Ш» и «Щ», – кривится финн. По-русски он стал свободно говорить через полтора года.
Теперь он легко дает интервью на русском:
Очевидно, что команда эмоционально совпала с тренером – в сборной великолепная атмосфера, и тренера очень любят.
«У Туомаса Саммельвуо совершенно другая система работы, более адаптированная под современные веяния волейбола. Все основано на чувствах. Саммельвуо очень много общается с игроками. Он не диктатор. Он старается проникнуть в наши головы, понять наше состояние. Его основное желание – чтобы у игроков горели глаза и чтобы никогда не смотрели на часы в ожидании конца тренировки», – Егор Клюка.
«С новым тренером сборной у нас все замечательно», – Ильяс Куркаев.
«Туомас – самый эрудированный, он очень много читает, хорошо разбирается в психологии, знает биографии разных спортсменов, тренеров», – Игорь Кобзарь.
Во время выступления в Лиге наций команде пришлось выдержать 42-часовое путешествие из Бразилии в Австралию, и финн был очень доволен его итогом: «После такой длинной дороги и ужасной еды я не услышал ни одной (!) жалобы. Это тоже была проверка, которая сделала нас лучше».
«Работа тренера требует много времени и сил, но это очень крутая работа. Чувство, когда ты сделал для другого человека что-то, чтобы он стал лучше – это тааакое ощущение!» – рассказывал Саммелвуо в интервью Sports.ru. Еще он вспомнил цитату Мэджика Джонсона, выигравшего НБА. «Самые важные игроки – те, кто меньше всего играл», – сказал тогда баскетболист с намеком на атмосферу, которую задают запасные игроки.
Сработало то, к чему стремился Саммелвуо – у волейбольной сборной России очень крутая команда, которая сильна не только в игровом плане, но и духом.
Это еще одна причина через месяц сходить на волейбол в Санкт-Петербурге и посмотреть за работой финна. Сборная России встретится с Ираном, Кубой и Мексикой в борьбе за выход на Олимпиаду-2020. Матчи пройдут с 9 по 11 августа.