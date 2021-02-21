Сколько Медведев заработал за победу на Australian Open

Победитель Australian Open-2020 заработал 2,8 миллиона американских долларов. Гонорар для победителя в этом году – 2,1 миллиона. Даниил Медведев получит 1,1 миллиона за второе место на Australian Open . Выплаты сократились для всех игроков, которые вышли в четвертьфинал и другие поздние стадии.

Обычно гонорар на Australian Open оценивается по австралийским долларам. Мы прописываем все суммы в американских долларах, потому что так считал даже ATP Tour. Именно из твиттера ATP Tour мы узнали о рекордном карьерном заработке для Аслана Карацева. Так считаются деньги и на официальном сайте ATP Tour.

Общий карьерный заработок Даниила Медведева перед Australian Open составлял 14,1 миллиона долларов. Женский турнир на Australian Open выиграла Наоми Осака. Forbes пишет, что она получила за победу 2,1 миллиона долларов. За прошлый год Осака заработала 37 миллионов долларов – такого заработка не было ни у одной теннисистки за всю историю.