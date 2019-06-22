Мэддисон играет на Евро в бутсах с фотографией пятилетней девочки. Это фанатка «Норвича», которая умерла от рака
На чемпионате Европы для игроков до 21 года сборная Англии проиграла уже два раза. Полузащитник Джеймс Мэддисон ничего не показал в игровом плане, но зато сыграл в необычных бутсах. За всем этим скрыта важная и тяжелая история о болезни, дружбе и любви.
Мэддисон провел сезон в «Лестере», где оказался еще прошлым летом. Показатель высокого уровня – тогда Мэддисона купили из «Норвича» за приличные 25 миллионов евро. В «Норвиче» Мэддисон был хорош (14 голов и 8 ассистов за 44 матча) и сильно полюбился фанатам. Особенно им восхищалась маленькая девочка Софи Тейлор.
Они познакомились в апреле 2018-го. Софи на тот момент считалась живым талисманом «Норвича», но сильно болела: в самом детстве у нее обнаружили рак. Связь Софи и Мэддисона не пропадала даже после его ухода из клуба, но в январе пятилетняя девочка умерла. «Покойся с миром, маленький ангел. Я буду любить тебя всегда», – подписал Мэддисон пост в инстаграме.
«Мы много говорим с Джеймсом. Он сказал нам, что не может дождаться следующего гола, чтобы посвятить его Софи. Мы в восторге от него, потому что он искренне любил Софи. Футболу нужно больше таких людей», – рассказывал отец Софи.
В матче с «Бернли» Мэддисон все-таки забил мяч и посвятил его девочке. Во время празднования Мэддисон показал футболку, где снова признался ей в любви. За это Мэддисон получил желтую карточку, а потом даже оправдывал судью в твиттере. Арбитра Майкла Оливера все критиковали, но по правилам он не мог не предупредить Мэддисона.
Фотография той футболки, лицо девочки, мотивирующие слова – все это уместили как раз на новой паре бутс к молодежному чемпионату Европы. Puma изготовила их специально для Мэддисона. Внимание привлекает еще и надпись: «На небесах появился новый ангел».
Родители Софи после ее смерти продолжают заниматься проблемой рака. Прямо сейчас они собирают деньги в проекте Super Strong Sophie's Sparkle. С именем Софи в дальнейшем планируются благотворительные акции и пожертвования на нужды больных детей. Новые бутсы Мэддисона этому только способствуют.
У самого игрока тоже есть личный интерес в этой истории. Для него наличие Софи рядом всегда было своеобразным талисманом. Когда девочка находилась рядом, Мэддисон играл лучше. «Кажется, я всегда забиваю, когда она на стадионе», – однажды сказал Мэддисон. Теперь она рядом с ним постоянно.