Кэйхилл дрался с угловым флажком, когда забивал голы. Его празднование повторила лучшая футболистка Австралии

В 2018-м Керр заняла пятое место в голосовании на первый женский «Золотой мяч». На чемпионат мира она поехала в роли капитана сборной Австралии, но еще несколько лет назад даже не мечтала о звездном статусе. Потому что не хотела быть футболисткой, хотя дебютировала в сборной уже в возрасте 15 лет и 150 дней.

В интервью перед турниром Керр раскрыла необычное: до начала карьеры среди женщин она вполне успешно играла в фути – австралийский вид футбола. Это микс футбола и регби с постоянной борьбой, но главная задача похожа. Мяч вытянутой формы нужно забить в ворота ногой.

Правила игры в фути появились даже раньше развития европейского футбола, а на матчи ходят в среднем около 33 тысяч человек.

Для Австралии это один из важных видов спорта, куда Керр пошла по примеру брата и отца. Нагрузки становились все больше, а физическую борьбу с мужчинами она потянуть не смогла. Пришлось идти в женский футбол, который не понимали родители и она сама. Это превратилось в целое моральное испытание.