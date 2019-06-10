Кэйхилл дрался с угловым флажком, когда забивал голы. Его празднование повторила лучшая футболистка Австралии
В марте завершил карьеру Тим Кэйхилл – главный австралийский игрок современности. Он забивал на четырех чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австралии (50 голов).
Однажды Кэйхилл отпраздновал гол, изобразив наручники. Но его отличительное празднование – бой с угловым флажком.
Кэйхилл – пример для всех австралийцев. Вот и женская сборная Австралии, когда сыграла на чемпионате мира, нашла оригинальный способ его вспомнить.
Австралийки проиграли Италии (1:2), но сразу после единственного гола Сэм Керр исполнила празднование Кэйхилла. Тот впечатлился, оставил запись в твиттере и репостнул пару сравнений с Керр.
Все это не было случайной активностью. 25-летняя австралийка Керр – лицо женского футбола Австралии. Со сборной она брала Кубок Азии, Турнир Наций-2017 и Кубок Наций-2019. На клубном уровне Керр четыре раза забирала «Золотую бутсу» на двух континентах – забивать получается часто и разнообразно.
Не зря она без проблем получила контракт с Nike и уже встала с Кэйхиллом на один уровень легендарности. Пусть и среди женщин.
«Когда я впервые попала сюда, меня это не захватывало. Было отстойно осознавать, что меня забрали из любимой игры. Родители считали скучным обычный футбол. Я даже не знала, что такое офсайд. Не понимала, почему никто не дает мне мяч», – рассказывала Керр. Ее жизнь изменила тяжелая травма, из-за которой в 18 лет Керр лишилась футбола на год. И полюбила его.
Она все еще следит за результатами матчей AFL, может назвать состав любой команды или счет каждого матча. Прошлое в фути дало Керр для женского футбола мощные физические данные. Мы заметили ее по празднованию на ЧМ-2019, но у Керр есть и оригинальное выражение радости: высокий прыжок и сальто. С этим ее и нужно ассоциировать.
В 2018-м Керр заняла пятое место в голосовании на первый женский «Золотой мяч». На чемпионат мира она поехала в роли капитана сборной Австралии, но еще несколько лет назад даже не мечтала о звездном статусе. Потому что не хотела быть футболисткой, хотя дебютировала в сборной уже в возрасте 15 лет и 150 дней.
В интервью перед турниром Керр раскрыла необычное: до начала карьеры среди женщин она вполне успешно играла в фути – австралийский вид футбола. Это микс футбола и регби с постоянной борьбой, но главная задача похожа. Мяч вытянутой формы нужно забить в ворота ногой.
Правила игры в фути появились даже раньше развития европейского футбола, а на матчи ходят в среднем около 33 тысяч человек.
Для Австралии это один из важных видов спорта, куда Керр пошла по примеру брата и отца. Нагрузки становились все больше, а физическую борьбу с мужчинами она потянуть не смогла. Пришлось идти в женский футбол, который не понимали родители и она сама. Это превратилось в целое моральное испытание.