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#Александр Соболев #Футбол #РПЛ #Спартак

Соболев прооперирован и не сыграет за «Спартак» до следующего года

7 минут назад

Операция состоялась в Риме. Александр Соболев как минимум до зимних сборов не будет играть за клуб.

До зимней паузы у «Спартака» осталось четыре матча. Дважды подряд клуб сыграет дома – с «Ротором» и «Тамбовом», две последних игры в 2020 году проведет в гостях – против «Сочи» и «Зенита».

Официальные матчи в 2021 году начнутся с кубковой игры против «Динамо».

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