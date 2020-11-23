Соболев прооперирован и не сыграет за «Спартак» до следующего года

До зимней паузы у «Спартака» осталось четыре матча. Дважды подряд клуб сыграет дома – с «Ротором» и «Тамбовом», две последних игры в 2020 году проведет в гостях – против «Сочи» и «Зенита».

Официальные матчи в 2021 году начнутся с кубковой игры против «Динамо».