Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ

Последнее место работы Падью – голландский «Ден Хааг». Там он тренировал четыре месяца, заканчивал сезон в зоне вылета, но из-за пандемии в Эредивизи никто не покинул.

До Нидерландов у Пардью было 20 лет тренерской карьеры в Англии: «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Пардью дважды проигрывал в финале Кубка Англии.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Его «Ньюкасл» в 2011-м отыгрался с 0:4 против «Арсенала».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В сезоне-11/12 Пардью – лучший тренер сезона в АПЛ.