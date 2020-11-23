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#Алан Пардью #АПЛ #Арсенал #Саутгемптон #Кубок Англии #Эредивизи #Ньюкасл #Вест Хэм #Вест Бромвич #Ден Хааг #Кристал Пэлас #ЦСКА София #Чемпионат Болгарии

Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ

2 часа назад

ЦСКА из Софии объявил, что Алан Пардью стал техническим директором клуба.

Пока подробностей мало, только официальное заявление ЦСКА.

«Алан Пардью поможет своим огромным опытом и контактом общему развитию клуба и привлечению футболистов.

Он уже подписал личный контракт и приступил к работе».

ЦСКА София

Последнее место работы Падью – голландский «Ден Хааг». Там он тренировал четыре месяца, заканчивал сезон в зоне вылета, но из-за пандемии в Эредивизи никто не покинул.

До Нидерландов у Пардью было 20 лет тренерской карьеры в Англии: «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Пардью дважды проигрывал в финале Кубка Англии.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Его «Ньюкасл» в 2011-м отыгрался с 0:4 против «Арсенала».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В сезоне-11/12 Пардью – лучший тренер сезона в АПЛ

Вот в такой чемпионат попал Пардью
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#Ньюкасл
#Вест Хэм
#Вест Бромвич
#Ден Хааг
#Кристал Пэлас
#ЦСКА София
#Чемпионат Болгарии