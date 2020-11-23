Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
ЦСКА из Софии объявил, что Алан Пардью стал техническим директором клуба.
Пока подробностей мало, только официальное заявление ЦСКА.
«Алан Пардью поможет своим огромным опытом и контактом общему развитию клуба и привлечению футболистов.
Он уже подписал личный контракт и приступил к работе».
Последнее место работы Падью – голландский «Ден Хааг». Там он тренировал четыре месяца, заканчивал сезон в зоне вылета, но из-за пандемии в Эредивизи никто не покинул.
До Нидерландов у Пардью было 20 лет тренерской карьеры в Англии: «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич».
🏴 Пардью дважды проигрывал в финале Кубка Англии.
🏴 Его «Ньюкасл» в 2011-м отыгрался с 0:4 против «Арсенала».
🏴 В сезоне-11/12 Пардью – лучший тренер сезона в АПЛ.