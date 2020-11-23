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Месси не сыграет против киевского «Динамо» – Куман дал ему отдых
4 часа назад
Форвард «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
На предматчевой пресс-конференции тренер клуба Рональд Куман сказал, что предоставит отдых ему и Френки де Йонгу.
«Динамо» примет «Барселону» 24 ноября. В группе у каталонцев комфортная позиция – девять набранных очков, на три отстает «Ювентус», а на восемь – «Динамо» и «Ференцварош».
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