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#Лионель Месси #Футбол #Лига чемпионов #Барселона #Динамо К

Месси не сыграет против киевского «Динамо» – Куман дал ему отдых

4 часа назад

Форвард «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

На предматчевой пресс-конференции тренер клуба Рональд Куман сказал, что предоставит отдых ему и Френки де Йонгу.

«Динамо» примет «Барселону» 24 ноября. В группе у каталонцев комфортная позиция – девять набранных очков, на три отстает «Ювентус», а на восемь – «Динамо» и «Ференцварош».

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