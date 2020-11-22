Вадим Шипачев
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Шипачев набрал 600-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ. Только Мозякин имеет больше 🏒
50 минут назад
«Динамо» обыграло «Трактор» со счетом 5:2. В этом матче Вадим Шипачев сделал два ассиста. Один из них стал для него 600-м очком в регулярных сезонах КХЛ. Шипачев имеет 193 гола и 407 ассистов.
По этому показателю Шипачева опережает только Сергей Мозякин. У него 742 очка – 345 голов и 397 передач.
Вадим Шипачев проводит в составе «Динамо» третий сезон. В матчах этого сезона он набрал 30 очков (10+20).
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