«Реал Сосьедад» – лидер Примеры. С лучшим показателем по забитым голам

✅ «Реал Сосьедад» набрал 23 очка. Вторым идет «Атлетико» – 20 очков и два матча в запасе.

✅ «Реал Сосьедад» забил 21 гол за десять матчей сезона-2020/21. Пропустил четыре – лучше результат только у «Атлетико» (2).

✅ Микель Оярсабль возглавляет таблицу бомбардиров. Он забил шесть голов и сделал два ассиста.

✅ Прямо сейчас «Реал Сосьедад» идет на серии из шести побед подряд.

✅ «Барселона» отстает на 12 очков, «Реал» – на шесть.