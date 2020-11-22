Реал Сосьедад
Примера
Футбол
Микель Оярсабль
«Реал Сосьедад» – лидер Примеры. С лучшим показателем по забитым голам
час назад
«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» и закрепился на первом месте в Примере.
✅ «Реал Сосьедад» набрал 23 очка. Вторым идет «Атлетико» – 20 очков и два матча в запасе.
✅ «Реал Сосьедад» забил 21 гол за десять матчей сезона-2020/21. Пропустил четыре – лучше результат только у «Атлетико» (2).
✅ Микель Оярсабль возглавляет таблицу бомбардиров. Он забил шесть голов и сделал два ассиста.
✅ Прямо сейчас «Реал Сосьедад» идет на серии из шести побед подряд.
✅ «Барселона» отстает на 12 очков, «Реал» – на шесть.
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