Генрих Мхитарян
Серия А
Футбол
Рома
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#Генрих Мхитарян #Футбол #Серия А #Рома

Мхитарян показал лучший старт сезона за карьеру в топ-лигах

2 часа назад

Генрих Мхитарян забил за «Рому» пять голов и сделал четыре ассиста на старте сезона Серии А. До этого его лучшим результатом за восемь стартовых матчей сезона в топ-лигах были три гола за «Боруссию».

Пять голов Мхитарян уместил в два матча с «Дженоа» и «Пармой». Обе игры «Рома» выиграла. В таблице Серии А она поднялась на третье место.

Мхитарян играет за «Рому» с сентября 2019 года. Сначала был там по аренде, а в сентябре 2020-го окончательно перешел в клуб свободным агентом. Сейчас Transfermarkt оценивает Мхитаряна в 20 миллионов евро.

Матч завершен
Рома
Рим
Майорал 28
Мхитарян 32
Мхитарян 40
3:0
Матч завершен
Парма
Парма
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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