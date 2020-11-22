Евгения Медведева
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#Евгения Медведева #фигурное катание #Гран-при России #Кубок России по фигурному катанию

Медведева рассказала о сильной простуде и осложнениях из-за спины. Mash писал, что у нее коронавирус

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала сообщение в инстаграме:

«Всем спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда.

Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело.

Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более 3-х недель. Через несколько дней, надеюсь, что буду в строю».

инстаграм Евгении Медведевой

⛸️ Mash писал, что Медведева сдала положительный тест на коронавирус. Поэтому и сидела на карантине.

⛸️ Из-за проблем со спиной Медведева снялась с двух этапов Кубка России. Пропустила и Гран-при России. Подробно мы рассказывали о ее здоровье в этом материале.

⛸️ 19 ноября Медведевой исполнился 21 год.

⛸️ С этого сезона она вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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