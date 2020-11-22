Медведева рассказала о сильной простуде и осложнениях из-за спины. Mash писал, что у нее коронавирус
Фигуристка Евгения Медведева опубликовала сообщение в инстаграме:
«Всем спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда.
Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело.
Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более 3-х недель. Через несколько дней, надеюсь, что буду в строю».
⛸️ Mash писал, что Медведева сдала положительный тест на коронавирус. Поэтому и сидела на карантине.
⛸️ Из-за проблем со спиной Медведева снялась с двух этапов Кубка России. Пропустила и Гран-при России. Подробно мы рассказывали о ее здоровье в этом материале.
⛸️ 19 ноября Медведевой исполнился 21 год.
⛸️ С этого сезона она вернулась в группу Этери Тутберидзе.