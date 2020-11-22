Дейвесон Фигередо
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Алекс Перес
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#Дейвесон Фигередо #MMA #UFC #Алекс Перес

Фигередо вышел на третье место по победам в наилегчайшем весе в UFC

3 часа назад

Дейвесон Фигередо победил Алекса Переса удушением гильотиной в первом раунде. Этот бой был главным на турнире UFC 255.

Теперь Фигередо имеет 20 побед за карьеру в MMA.

Статистика в наилегчайшем весе в UFC – девять побед и одно поражение. Единственный раз Фигередо проиграл Формиге еще в 2017 году.

Сейчас он занимает третье место по победам в наилегчайшем весе. И владеет там титулом.

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