Криштиану Роналду
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Златан Ибрагимович
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Роналду и Ибрагимович провели по пять матчей в Серии А и забили 16 голов на двоих. Им вместе – 74 года
3 часа назад
В матче 8-го тура Серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (2:0). Дубль сделал Криштиану Роналду.
🗿 В этом сезоне Роналду провел в Серии А пять матчей и забил восемь голов. Столько же у нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
🗿 Оба лидируют в списке лучших бомбардиров Серии А-2020/21, дважды забили с пенальти и отдали одну голевую передачу.
🗿 Роналду – 35 лет, Ибрагимовичу – 39.
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