Роналду и Ибрагимович провели по пять матчей в Серии А и забили 16 голов на двоих. Им вместе – 74 года

🗿 В этом сезоне Роналду провел в Серии А пять матчей и забил восемь голов. Столько же у нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

🗿 Оба лидируют в списке лучших бомбардиров Серии А-2020/21, дважды забили с пенальти и отдали одну голевую передачу.

🗿 Роналду – 35 лет, Ибрагимовичу – 39.