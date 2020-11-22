Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере. Теперь она идет на 10-м месте

🔴 Для Диего Симеоне эта победа стала первой над «Барселоной» в Примере на посту главного тренера «Атлетико» за 18 матчей. До этого было 11 поражений и шесть ничьих.

🔴 «Барселона» не обыгрывает «Атлетико» три матча подряд во всех турнирах: до этого было поражение в Суперкубке Испании (2:3) и ничья (2:2). Последняя победа была в декабре-2019.

🔴 После восьми матчей Примеры этого сезона «Барселона» набрала 11 очков. Это худший результат за 29 лет.