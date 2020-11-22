Месси провел 800-й матч за «Барселону»

Теперь у Месси такие показатели в «Барселоне»:

800 матчей

561 победа

149 ничьих

90 поражений

677 голов

Лионель Месси – воспитанник «Барселоны». Первый матч за клуб он провел 16 ноября 2003 года. Это была товарищеская игра с «Порту».

Месси 33 года. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.