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#Локомотив #Футбол #РПЛ #Арсенал Тула

«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Арсенал» и прервал шестиматчевую серию без побед

вчера, 20:55

Единственный гол с пенальти во втором тайме забил Антон Миранчук.

  • В конце первого тайма вторую желтую карточку получил Ведран Чорлука и покинул поле.
  • Во втором тайме из-за игры рукой судья отменил гол Эдера.
  • Для «Локо» это первая победа за семь матчей во всех турнирах. До этого было четыре поражения и две ничьих.
  • Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся в РПЛ на шестое место. «Арсенал» – 12-й.
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 72
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
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