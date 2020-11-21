«Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд. Кабелла опять забил в победном матче

«Краснодар» побеждал во всех матчах РПЛ, где забивал Кабелла. Он отличился в четырех из шести победных игр.

«Краснодар» имел серию из пяти поражений подряд во всех турнирах перед игрой с «Тамбовом». Разница мячей в тех играх – 4:15.

«Краснодар» проваливает сезон. Почему?

Кабелла перешел в «Краснодар» в июле 2019 года. Его трансфер оценивается в 12 миллионов евро.