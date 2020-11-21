Дуайт Ховард
баскетбол
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Дуайт Ховард #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Филадельфия

Дуайт Ховард подпишет контракт с «Филадельфией». Он писал, что останется в «Лейкерс»

2 часа назад

Журналист The Athletic Шэмс Чарания написал в твиттере, что «Филадельфия» – следующий клуб в карьере Дуайта Ховарда. Чарания ссылается на агента Ховарда. Тот согласился на предложение о годовом контракте.

Overtime опубликовал скриншот из твиттера Дуайта Ховарда. 20 ноября он писал, что останется в «Лейкерс». Позже Ховард удалил твит.

Дуайту Ховарду 34 года. С 2019 года он играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Ховард стал чемпионом НБА.

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