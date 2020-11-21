Дуайт Ховард подпишет контракт с «Филадельфией». Он писал, что останется в «Лейкерс»

Журналист The Athletic Шэмс Чарания написал в твиттере, что «Филадельфия» – следующий клуб в карьере Дуайта Ховарда. Чарания ссылается на агента Ховарда. Тот согласился на предложение о годовом контракте.

Overtime опубликовал скриншот из твиттера Дуайта Ховарда. 20 ноября он писал, что останется в «Лейкерс». Позже Ховард удалил твит.