Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов

Александра Романовская – двукратная чемпионка Универсиады-2019. В том же году она победила на чемпионате мира. Романовская становилась призером этапов Кубка мира и участвовала в Олимпиаде-2018. Ей 24 года.

Романовская открыто поддерживает протесты в Белоруссии. В сентябре присоединилась к свободному объединению спортсменов Белоруссии. Она рассказала, что в Белоруссии нарушаются права людей. До этого Романовская призывала к пересчету голосов на выборах.

В интервью РБК она рассказала о последствия поддержки протестов. Главная цитата: «Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее».

Еще Романовская сказала, что ее тренер Николай Козеко теперь должен вернуть все стипендии, которые получил за год. Он тоже поддерживал протесты.