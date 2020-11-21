Футбол
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#Футбол

ФИФА проведет церемонию The Best в онлайн-формате. Она состоится 17 декабря

6 часов назад

Церемония вручения наград The Best пройдет 17 декабря. Перед этим будет голосование, которое продлится с 25 ноября по 9 декабря.

Голосуют капитаны, тренеры сборных, фанаты и журналисты.

Вот все награды – каждая из них вручается от ФИФА:

  • Лучший женский игрок
  • Лучший игрок среди мужчин
  • Лучший женский тренер
  • Лучший мужской тренер
  • Лучший вратарь среди женщин
  • Лучший вратарь среди мужчин
  • Символическая сборная у женщин
  • Символическая сборная у мужчин
  • Премия за честную игру
  • Премия Пушкаша
  • Премия болельщика
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