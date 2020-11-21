«ПСЖ» проиграл три матча Лиги 1 в сезоне-2020/21. Столько поражений было за весь прошлый

Показатели «ПСЖ» в сезоне-2019/20 : 22 победы, 2 ничьи, 3 поражения.

: 22 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Показатели «ПСЖ» в сезоне-2020/21: 8 побед, 0 ничьих, 3 поражения.

Сезон-2019/20 прервался из-за пандемии коронавируса. На момент паузы «ПСЖ» лидировал в Лиге 1 с преимуществом в 12 очков.

В сезоне-2020/21 «ПСЖ» тоже лидирует в чемпионате. Сейчас команда имеет 24 очка. Дальше идет «Монако» – 20.

«ПСЖ» вел со счетом 2:0 в игре с «Монако». Еще два гола в первом тайме отменили судьи. Во втором тайме игроки «Монако» трижды забили и победили.