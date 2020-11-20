«Уэска» делает повязки со знаками о каждом сопернике. Там есть легенды клубов и достопримечательности городов
20 ноября «Уэска» сыграет с «Осасуной». Под этот матч клуб подготовил специальную капитанскую повязку. Так она выглядит:
Сейчас из-за строительства подземной парковки дорогу на площади переложили, а мозаику уничтожили.
«Уэска» отметила, что уважает соперника и что ей приятно вспомнить место, рядом с которым начиналась история «Осасуны».
Оригинальные повязки под каждый выездной матч – важная традиция «Уэски», которая живет уже несколько сезонов. Они делают специальные повязки под каждый выездной матч. В клубе отмечают:
«Футбол и соперники дают нам возможность путешествовать. В каждом городе мы считаемся гостями, поэтому должны уважать местных жителей и местные команды».
Например, в матче с «Реалом» у капитана «Уэски» была такая повязка – со стрелами и кожаными мячами. Это ассоциации с Альфредо Ди Стефано – бомбардиром «Реала», которого называли «светлой стрелой».
В игре с «Валенсией» на капитанской повязке были летучие мыши.
Интересный узор был на повязке в матче с «Реалом Сосьедадом». На ней было изображение перил лестниц, которые ведут на пляж залива Ла-Конча. Их спроектировал испанский дизайнер Хуан Рафаэль Алдай в 1910 году.
У «Уэски» на сайте даже есть раздел, куда она закидывает все материалы про капитанские повязки под каждого соперника.