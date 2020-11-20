«Уэска» делает повязки со знаками о каждом сопернике. Там есть легенды клубов и достопримечательности городов

Сейчас из-за строительства подземной парковки дорогу на площади переложили, а мозаику уничтожили.

«Уэска» отметила, что уважает соперника и что ей приятно вспомнить место, рядом с которым начиналась история «Осасуны».

Оригинальные повязки под каждый выездной матч – важная традиция «Уэски», которая живет уже несколько сезонов. Они делают специальные повязки под каждый выездной матч. В клубе отмечают:

«Футбол и соперники дают нам возможность путешествовать. В каждом городе мы считаемся гостями, поэтому должны уважать местных жителей и местные команды».

Например, в матче с «Реалом» у капитана «Уэски» была такая повязка – со стрелами и кожаными мячами. Это ассоциации с Альфредо Ди Стефано – бомбардиром «Реала», которого называли «светлой стрелой».