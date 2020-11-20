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#Уэска #Примера

«Уэска» делает повязки со знаками о каждом сопернике. Там есть легенды клубов и достопримечательности городов

20 ноября 2020, 22:46

20 ноября «Уэска» сыграет с «Осасуной». Под этот матч клуб подготовил специальную капитанскую повязку. Так она выглядит:

В октябре этого года «Осасуна» отпраздновала столетие. «Уэска» поздравила ее на официальном сайте и сделала капитанскую повязку с орнаментом античной фрески, которая украшала Замковую площадь в центре Памплоны (город, в котором базируется «Осасуна»). 

Так мозаика выглядела 43 года назад:

Сейчас из-за строительства подземной парковки дорогу на площади переложили, а мозаику уничтожили.

«Уэска» отметила, что уважает соперника и что ей приятно вспомнить место, рядом с которым начиналась история «Осасуны».

Оригинальные повязки под каждый выездной матч – важная традиция «Уэски», которая живет уже несколько сезонов. Они делают специальные повязки под каждый выездной матч. В клубе отмечают:

«Футбол и соперники дают нам возможность путешествовать. В каждом городе мы считаемся гостями, поэтому должны уважать местных жителей и местные команды».

Например, в матче с «Реалом» у капитана «Уэски» была такая повязка – со стрелами и кожаными мячами. Это ассоциации с Альфредо Ди Стефано – бомбардиром «Реала», которого называли «светлой стрелой».

В игре с «Валенсией» на капитанской повязке были летучие мыши.

Интересный узор был на повязке в матче с «Реалом Сосьедадом». На ней было изображение перил лестниц, которые ведут на пляж залива Ла-Конча. Их спроектировал испанский дизайнер Хуан Рафаэль Алдай в 1910 году.

У «Уэски» на сайте даже есть раздел, куда она закидывает все материалы про капитанские повязки под каждого соперника.

Все фото: официальный сайт «Уэски»
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