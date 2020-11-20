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До конца года трибуны московских стадионов в РПЛ могут заполняться на 25%
3 часа назад
Об этом сообщила пресс-служба РПЛ:
«До конца года власти Москвы установили квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов.
Лига получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов».
Дополнительные пункты, выделяемые РПЛ:
1. Ранее квота «Спартака» была сокращена, теперь ее восстановили до тех же 25% – 11 тысяч человек.
2. Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором.
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