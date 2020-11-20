Из «Йокерита» ушел лучший бомбардир среди защитников

Микко Лехтонен выступал за «Йокерит» на правах аренды. В этом сезоне у него 17 матчей в регулярке КХЛ, в которых он забросил восемь шайб и сделал девять ассистов. Лехтонен идет на третьем месте в списке самых результативных защитников КХЛ.

19 ноября – Лехтонен появился в составе «Йокерита» в матче против «Локомотива». 20 ноября – «Йокерит» объявил об уходе Лехтонена. Он возвращается в «Торонто», с которым у него действующий постоянный контракт.