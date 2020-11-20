Анна Щербакова
фигурное катание
Алена Косторная
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#Анна Щербакова #фигурное катание #Алена Косторная

Действующая чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве

час назад

Федерация фигурного катания в России на официальном сайте объявила, что Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве. Щербакова – действующая чемпионка России. В прошлом сезоне она заняла второе место в финале Гран-при России, уступив только Алене Косторной.

На сайте Федерации написано, что она пропустит московский Гран-при в Москве из-за болезни. «Р-Спорт» дополняет информацию: Косторная снялась, потому что у нее диагностирована пневмония.

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