Действующая чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве

Федерация фигурного катания в России на официальном сайте объявила, что Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве. Щербакова – действующая чемпионка России. В прошлом сезоне она заняла второе место в финале Гран-при России, уступив только Алене Косторной.

На сайте Федерации написано, что она пропустит московский Гран-при в Москве из-за болезни. «Р-Спорт» дополняет информацию: Косторная снялась, потому что у нее диагностирована пневмония.