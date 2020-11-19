Ак Барс
КХЛ
Хоккей
Виктор Тихонов
Торпедо (х)
«Ак Барс» и «Торпедо» забили 12 голов на двоих. Еще один гол не засчитан из-за вылета шайбы за пределы площадки
52 минуты назад
В очередном матче КХЛ «Ак Барс» переиграл «Торпедо» 7:5.
- «Ак Барс» выиграл два первых периода с одинаковым счетом 2:1.
- В третьем – соперники забили по три гола.
- Пять шайб было заброшено в последние семь минут.
- У Виктора Тихонова – хет-трик. У него 11 очков в восьми последних матчах.
- «Ак Барс» выиграл семь из последних восьми матчей.
Любопытный эпизод произошел при счете 5:4 в пользу «Ак Барса». Кирилл Ураков из «Торпедо» забил гол, но судьи его не засчитали. Они определили, что шайба перед голом покинула площадку.
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