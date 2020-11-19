Клэй Томпсон
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#Клэй Томпсон #НБА #баскетбол #Голден Стэйт Уорриорз

Томпсон пропустит новый сезон НБА из-за травмы ахилла. В прошлом – тоже не играл

час назад

Инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски опубликовал эту новость в твиттере. Так защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон пропустит второй сезон подряд.

  • Последний раз на площадку Томпсон выходил 14 июня 2019 года. Тогда в финале НБА-2018/19 «Голден Стэйт» проиграл «Торонто» четвертый матч, а вместе с ним и титул чемпиона. Тот матч Томпсон не доиграл из-за травмы.
  • В сезоне-2019/20 Томпсон не играл из-за разрыва крестообразных связок.
  • Ранее было известно, что Томпсон получил травму в двустороннем матче в одном из залов Лос-Анджелеса. Арену он покидал с посторонней помощью.
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