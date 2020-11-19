Хабиб подтвердил, что не возобновит карьеру: «Нет соревновательного интереса»

Хабиб Нурмагомедов рассказал о дальнейших планах на встрече с молодежью в Дербенте:

💬«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию».

💬«Купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы».

💬«Хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно».

💬«Цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».

Хабиб завершил карьеру, победив Джастина Гейджи на UFC 254.