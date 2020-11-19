Три игрока сборной России травмировались по итогам игры с Сербией

Сборная России закончила выступления в Лиге наций, проиграв 0:5 Сербии.

На следующий день твиттер команды сообщил о травмированных футболистах:

🚑 У Игоря Дивеева – подозрение на перелом носа и сотрясение мозга.

🚑 У Георгия Джикии – дискомфорт в мышцах бедра.

🚑 У Александра Соболева (не играл) – проблемы с коленным суставом.