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#НБА #баскетбол #Джеймс Уайзмен #Ламелло Болл #Энтони Эдвардс

Состоялся драфт НБА-2020. Результаты топ-10

4 часа назад

Церемония драфта НБА прошла в режиме видеоконференции. Главные итоги:

1. «Миннесота» – Энтони Эдвардс (защитник из Джорджии).

2. «Голден Стэйт» – Джеймс Уайзмен (центровой из Мемфиса)

3. «Шарлотт» – Ламелло Болл (защитник «Иллаварры»)

4. «Чикаго» – Патрик Уильямс (форвард из Флорида-Стэйт)

5. «Кливленд» – Айзек Окоро (форвард из Оберна)

6. «Атланта» – Оньека Оконгву (центровой из университета Южной Калифорнии)

7. «Детройт» – Киллиан Хэйс (защитник «Ульма»)

8. «Нью-Йорк» – Оби Топпин (форвард из Дэйтона)

9. «Вашингтон» – Дени Авдия (форвард «Маккаби»)

10. «Финикс» – Джален Смит (центровой из Мэриленда)

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