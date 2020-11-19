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Энтони Эдвардс
Джеймс Уайзмен
Ламелло Болл
Состоялся драфт НБА-2020. Результаты топ-10
4 часа назад
Церемония драфта НБА прошла в режиме видеоконференции. Главные итоги:
1. «Миннесота» – Энтони Эдвардс (защитник из Джорджии).
2. «Голден Стэйт» – Джеймс Уайзмен (центровой из Мемфиса)
3. «Шарлотт» – Ламелло Болл (защитник «Иллаварры»)
4. «Чикаго» – Патрик Уильямс (форвард из Флорида-Стэйт)
5. «Кливленд» – Айзек Окоро (форвард из Оберна)
6. «Атланта» – Оньека Оконгву (центровой из университета Южной Калифорнии)
7. «Детройт» – Киллиан Хэйс (защитник «Ульма»)
8. «Нью-Йорк» – Оби Топпин (форвард из Дэйтона)
9. «Вашингтон» – Дени Авдия (форвард «Маккаби»)
10. «Финикс» – Джален Смит (центровой из Мэриленда)
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