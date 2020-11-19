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#Лига наций #Футбол #Венгрия #Чехия #Австрия #Уэльс

Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния

4 часа назад

Сборные Австрии, Венгрии, Чехии и Уэльса выиграли свои группы в дивизионе В Лиги наций и квалифицировались в Лигу А.

Они заменят Швецию, Исландию и Боснию, которые заняли последние места.

Еще один неудачник пока под вопросом – Швейцария или Украина. Между ними три очка, их матч не состоялся из-за коронавируса.

Участники дивизиона А следующей Лиги наций - Италия, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Голландия, Дания, Германия, Англия, Польша, Хорватия, Швейцария / Украина, Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс.

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