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Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
4 часа назад
Сборные Австрии, Венгрии, Чехии и Уэльса выиграли свои группы в дивизионе В Лиги наций и квалифицировались в Лигу А.
Они заменят Швецию, Исландию и Боснию, которые заняли последние места.
Еще один неудачник пока под вопросом – Швейцария или Украина. Между ними три очка, их матч не состоялся из-за коронавируса.
Участники дивизиона А следующей Лиги наций - Италия, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Голландия, Дания, Германия, Англия, Польша, Хорватия, Швейцария / Украина, Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс.
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