Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой

Сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании выиграли свои группы в Лиге наций и вышли в финал четырех, который пока запланирован на 6-10 октября 2021 года.

В прошлом турнире в полуфиналах играли Португалия, Англия, Голландия и Швейцария. Победителем стала Португалия.

Сейчас португальцы и голландцы заняли вторые места в своих группах, англичане – третье, а швейцарцы – пока четвертое.

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