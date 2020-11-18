Еще один футболист «Ливерпуля» травмировался. Сейчас у клуба с повреждениями 10 игроков

Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс травмировал бедро на тренировке сборной Англии U21 и совершенно точно не сыграет за нее в ближайших матчах. Сейчас Уильямс вернулся в расположение «Ливерпуля».

Transfermarkt говорит, что у «Ливерпуля» лечатся восемь игроков:

Уильямс – девятый. Плюс во время перерыва на матчи сборных травму получил Хендерсон. В сумме – 10 игроков.