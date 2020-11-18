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У Милинковича-Савича и еще двух игроков Сербии обнаружен коронавирус. Они пропустят матч с Россией
2 часа назад
18 ноября в 22:45 по мск сборная Сербии на своем поле примет сборную России. За несколько часов перед матчем стало известно о проблемах с составом сербов. Положительный тест на коронавирус сдал Сергей Милинкович-Савич. Еще ковид нашли у Дарко Лазовича, Джордже Николича и физиотерапевта сборной.
Сербская Федерации футбола сообщила, что все инфицированные сейчас изолированы от команды.
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