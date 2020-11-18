Сауль Альварес
бокс
Каллум Смит
Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря
час назад
Последний бой в карьере Канело (Сауля Альвареса) состоялся 2 ноября 2019 года. Тогда он побил Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO. Сейчас запланировано мощное возвращение.
19 декабря Канело подерется с Каллумом Смитом. Пока что неизвестно место проведения боя и время. Канело в инстаграме опубликовал такой постер.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые