Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC

Хабиб запустит виртуальный оператор связи

вчера, 23:38

Хабиб стал совладельцем и лицом мобильного виртуального оператора Eagle Mobile, но в операционной деятельности компании он не станет участвовать. Что известно по теме:

  • Запуск на сетях Tele2.
  • Старт в пилотном режиме намечен на декабрь.
  • Первая точка – Москва.
  • План на 2021-й – функционировать в 15 регионах России. На 2023-й – накопить абонентскую базу в два миллиона человек.
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