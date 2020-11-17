Хабиб запустит виртуальный оператор связи

Хабиб стал совладельцем и лицом мобильного виртуального оператора Eagle Mobile, но в операционной деятельности компании он не станет участвовать. Что известно по теме:

Запуск на сетях Tele2.

Старт в пилотном режиме намечен на декабрь.

Первая точка – Москва.

План на 2021-й – функционировать в 15 регионах России. На 2023-й – накопить абонентскую базу в два миллиона человек.