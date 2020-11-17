Клубный ЧМ по футболу перенесен на февраль из-за коронавируса

ФИФА официально перенесла клубный чемпионат мира по футболу. Изначально он должен был пройти в Катаре в декабре этого года. Но из-за пандемии коронавируса турнир сдвинули на февраль. Новые даты – с 1 по 11 февраля 2021 года.

Так срывается повторение рекорда «Барселоны» по числу трофеев за год. У «Баварии» был шанс выиграть шестой кубок – до этого она брала Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.