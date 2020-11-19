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#Россия #Футбол #Сербия #Лига наций #Турция #Швеция #Венгрия #Молдавия

Сборная России в 2020 году: шесть матчей без побед, 14 пропущенных голов

8 часов назад

Сборная России сыграла последний матч в 2020-м году против Сербии в Лиге наций.

Из-за пандемии коронавируса Россия провела все игры осенью. Всего их восемь – шесть в Лиге наций и два товарищеских.

🟢 Сербия – 3:1 (Лига наций)

🟢 Венгрия – 3:2 (Лига наций)

🔴 Швеция – 1:2 (товарищеский матч)

🟡 Турция – 1:1 (Лига наций)

🟡 Венгрия – 0:0 (Лига наций)

🟡 Молдавия – 0:0 (товарищеский матч)

🔴 Турция – 2:3 (Лига наций)

🔴 Сербия – 0:5 (Лига наций)

Все матчи:

Матч завершен
Россия
Дзюба 48
Караваев 69
Дзюба 81
3:1
Матч завершен
Сербия
Митрович 78
Матч завершен
Венгрия
Салаи 62
Николич 70
2:3
Матч завершен
Россия
Миранчук 15
Оздоев 33
Фернандес 46
Матч завершен
Россия
1:2
Матч завершен
Швеция
Матч завершен
Россия
1:1
Матч завершен
Турция
Матч завершен
Россия
0:0
Матч завершен
Венгрия
Матч завершен
Молдавия
0:0
Матч завершен
Россия
Матч завершен
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Матч завершен
Россия
Черышев 11
Кузяев 57
Матч завершен
Сербия
Радоньич 10
Йович 25
Влахович 41
Йович 45
Младенович 64
5:0
Матч завершен
Россия
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