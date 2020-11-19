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Сборная России в 2020 году: шесть матчей без побед, 14 пропущенных голов
8 часов назад
Сборная России сыграла последний матч в 2020-м году против Сербии в Лиге наций.
Из-за пандемии коронавируса Россия провела все игры осенью. Всего их восемь – шесть в Лиге наций и два товарищеских.
🟢 Сербия – 3:1 (Лига наций)
🟢 Венгрия – 3:2 (Лига наций)
🔴 Швеция – 1:2 (товарищеский матч)
🟡 Турция – 1:1 (Лига наций)
🟡 Венгрия – 0:0 (Лига наций)
🟡 Молдавия – 0:0 (товарищеский матч)
🔴 Турция – 2:3 (Лига наций)
🔴 Сербия – 0:5 (Лига наций)
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