Россия
Лига наций
Футбол
Безвыигрышная серия России продлилась до 6 матчей
8 часов назад
Сборная России проиграла с крупным счетом Сербии в последнем туре Лиги наций.
В пяти последних матчах Россия ни разу не победила:
🔴 Швеция – 1:2 (товарищеский матч)
🟡 Турция – 1:1 (Лига наций)
🟡 Венгрия – 0:0 (Лига наций)
🟡 Молдавия – 0:0 (товарищеский матч)
🔴 Турция – 2:3 (Лига наций)
🔴 Сербия – 0:5 (Лига наций)
Последняя победа нашей команды состоялась 6 сентября. Тогда Россия выиграла в гостях у Венгрии – 3:2.
Последняя длительная безвыигрышная серия у сборной России была в 2017-2018 годах. Тогда команда Станислава Черчесова не побеждала в семи матчах подряд, все они были товарищескими.
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