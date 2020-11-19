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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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1
Россия
Лига наций
Футбол
Сербия
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Комментарии:
1
#Россия
#Футбол
#Сербия
#Лига наций
Россия проиграла 0:5 Сербии и не вышла в Лигу А
8 часов назад
Сборная России
разгромно проиграла
Сербии
в последнем туре
Лиги наций
.
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Матч завершен
Сербия
Радоньич 10
Йович 25
Влахович 41
Йович 45
Младенович 64
5:0
Матч завершен
Россия
После этой игры Россия заняла второе место в группе Лиги наций. Первыми стали венгры.
В прошлом розыгрыше турнира Россия заняла второе место, опередив
Турцию
, но пропустив вперед
Швецию
.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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попкорный слуга
8 часов назад
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