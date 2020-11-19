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#Россия #Футбол #Сербия #Лига наций

Россия проиграла 0:5 Сербии и не вышла в Лигу А

8 часов назад

Сборная России разгромно проиграла Сербии в последнем туре Лиги наций.

Матч завершен
Сербия
Радоньич 10
Йович 25
Влахович 41
Йович 45
Младенович 64
5:0
Матч завершен
Россия
  • После этой игры Россия заняла второе место в группе Лиги наций. Первыми стали венгры.
  • В прошлом розыгрыше турнира Россия заняла второе место, опередив Турцию, но пропустив вперед Швецию.
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попкорный слуга
8 часов назад

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